Regione un milione per attrezzature destinate agli alunni con disabilità | Doveroso sostenere diritto allo studio e inclusione

La Regione Sicilia ha approvato un investimento di un milione di euro destinato alle scuole statali dell’isola. La somma è prevista per l’acquisto di attrezzature tecniche e materiali didattici specifici per gli studenti con disabilità. Questa misura mira a favorire l’inclusione scolastica e a garantire il diritto allo studio per tutti gli alunni, indipendentemente dalle esigenze individuali.

La Regione Siciliana rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio destinando un contributo straordinario di un milione di euro alle scuole statali dell'Isola per l’acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici finalizzati a migliorare la qualità dell’offerta educativa rivolta agli alunni con disabilità. L’intervento, finanziato con risorse previste dalla legge di Stabilità 2026-2028 e previsto in un decreto del dipartimento regionale dell'Istruzione, punta a promuovere le pari opportunità, l’innovazione didattica e a rispondere in modo efficace ai bisogni formativi individuali degli studenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Regione, un milione per attrezzature destinate agli alunni con disabilità: "Doveroso sostenere diritto allo studio e inclusione" Articoli correlati Attrezzature e sussidi didattici per alunni con disabilità, la Regione stanzia 1 milione: ecco come accedere al contributoLa Regione Siciliana rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio destinando un contributo straordinario... Leggi anche: Scuola: Eurosofia, incontro su riforma diritto studio alunni con disabilità Una raccolta di contenuti su Regione un milione per attrezzature... Temi più discussi: Bacino dell’Alpone, dalla Regione arriva un milione di euro; Housing sociale, 96 milioni per alloggi di lavoratori e famiglie; Accordo tra Regione e istituto zootecnico: un milione per completare il progetto Ispemi; La Regione ai comuni del Savonese: Spiagge, ecco pronto un milione per i ripascimenti. Scuola e disabilità, dalla Regione Siciliana un milione per sussidi e tecnologie inclusiveUn milione di euro per rafforzare l’inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio. La Regione Siciliana destina un contributo straordinario alle scuole statali dell’Isola per l’acquisto di ... gazzettadelsud.it Dalla Regione 22 milioni per la 'rivoluzione' della scuola umbraSono quasi 22 milioni di euro le risorse del Fondo sociale europeo che la Region si appresta ad investire in Umbria per l'istruzione. (ANSA) ... ansa.it Calabria News 24. . Barcellona - Regione Calabria per la prima volta ad Alimentaria: soddisfazione per le eccellenze presenti - facebook.com facebook La sindaca Salis in pressing sulla Regione Liguria per la legge sul fine vita bloccata da due anni x.com