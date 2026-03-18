Delmastro | ‘Nessun legame con la camorra la mia storia antimafia è chiara ed evidente’

Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia, è stato coinvolto in polemiche dopo un articolo di Il Fatto Quotidiano che lo accosta a una società con collegamenti, anche indiretti, con ambienti camorristici. L’esponente ha dichiarato che la sua storia antimafia è chiara ed evidente, negando qualsiasi legame con la criminalità organizzata. La vicenda ha suscitato reazioni nel mondo politico e mediatico.

Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia è finito al centro delle polemiche dopo un articolo de Il Fatto Quotidiano che lo accosta a una società legata, indirettamente, ad ambienti camorristici. Delmastro respinge con decisione le accuse rivendicando il proprio percorso antimafia e spiegando che si trattava di una società condivisa con una persona “non indagata né imputata”, di cui avrebbe scoperto in un secondo momento i legami familiari. A quel punto sarebbe uscito immediatamente dalla società. Se la maggioranza lo difende, l'opposizione incalza Da Napoli, Delmastro respinge con decisione le accuse e rivendica il proprio percorso:la sua storia antimafia, spiega, “è chiara ed evidente”,così come la sua battaglia contro la criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Delmastro: ‘Nessun legame con la camorra, la mia storia antimafia è chiara ed evidente’ Articoli correlati Nuova bufera su Delmastro. Il sottosegretario in affari con la famiglia Caroccia? "Mi sono tolto dalla società, la mia storia antimafia è chiara"« La mia storia antimafia è chiara ed evidente, la mia battaglia contro la mafia è chiara ed evidente . Bufera su Delmastro, le opposizioni: "Fatti inquietanti, la commissione antimafia indaghi sui rapporti con Caroccia-Senese"Roma, 18 marzo 2026 – Una vicenda dai contorni ancora poco chiari coinvolge il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Una selezione di notizie su Delmastro 'Nessun legame con la camorra... Scoppia il caso Delmastro per presunti legami con la famiglia CarocciaLa mia storia antimafia è chiara ed evidente, le mie battaglie contro la mafia sono chiare ed evidenti. Il mio II livello di scorta certamente non nasce per altri motivi se non per la battaglia contr ... corrierenazionale.it Delmastro in affari con un condannato per mafia: l’inchiesta sul clan Senese che imbarazza FdIIl sottosegretario, con altri esponenti di Fratelli d’Italia tra cui la vicepresidente del Piemonte Chiorino, in società con Mauro Caroccia, ras della ... torino.repubblica.it