Giornalista arrestato con la compagna per pedopornografia | non risponde al giudice e respinge le accuse

Un giornalista e la sua compagna sono stati arrestati con l’accusa di pedopornografia. Durante l’udienza, il giornalista non ha risposto alle domande del giudice, ma ha comunque rilasciato dichiarazioni spontanee in cui ha negato le accuse. La vicenda riguarda un’indagine in corso e i dettagli sono ancora sotto segreto. Nessun altro coinvolgimento è stato reso noto finora.

Il giornalista non ha risposto alle domande della giudice, ma ha reso dichiarazioni spontanee respingendo le accuse. Oggi l'udienza di garanzia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Pedopornografia, il giornalista accusato non risponde al gipSi è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha comunque reso dichiarazioni spontanee il giornalista arrestato nei giorni scorsi insieme a... Leggi anche: Le chat tra il giornalista e la compagna confermano le accuse: si indaga sulla rete di pedofili Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giornalista arrestato Temi più discussi: Giornalista arrestato per pedopornografia: sul cellulare foto di altri minori. L’ipotesi di una rete; Pedopornografia e abusi su minori: arrestati un giornalista a Roma e una professoressa a Treviso; Il giornalista-manager tra televisione e grandi aziende: chi è l'uomo arrestato per pedofilia. In manette anche la compagna insegnante; Ho conosciuto il giornalista arrestato per pedofilia, sembrava il collega perfetto: il racconto di Salvo Sottile. Giornalista arrestato con la compagna per pedopornografia: non risponde al giudice e respinge le accuseIl giornalista non ha risposto alle domande della giudice, ma ha reso dichiarazioni spontanee respingendo le accuse ... fanpage.it L’IA e la caccia al nome del giornalista arrestato per pedopornografia. Cosa rispondono i chatbotQuando l'identità di un arrestato non viene resa pubblica, c'è la possibilità che le persone si affidino all'intelligenza artificiale per scoprirla. Abbiamo ... repubblica.it Quando l'identità di un arrestato non viene resa pubblica, c'è la possibilità che le persone si affidino all'intelligenza artificiale per scoprirla. Abbiamo testato i principali chatbot sul caso del giornalista arrestato per pedopornografia, raccogliendo rifiuti, nomi ipot - facebook.com facebook Chi è il giornalista arrestato per pedofilia Le risposte (sbagliate) dell'intelligenza artificiale x.com