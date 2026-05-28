Von der Leyen | ‘quest’anno 28,3 miliardi per armi a Kiev’

Quest'anno, l’Unione Europea ha deciso di destinare 28,3 miliardi di euro alle forniture militari per l'Ucraina. La cifra rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti e comprende aiuti per armi e attrezzature militari. La decisione è stata comunicata in un contesto di sostegno continuo alle forze ucraine, senza dettagli specifici su come siano distribuiti i fondi o quali tipi di armamenti siano coinvolti.

Al presidente Volodymyr Zelensky “ho ribadito il pieno sostegno dell’Europa all’Ucraina, mentre la Russia intensifica la sua brutale guerra di aggressione. La difesa aerea e le capacità relative ai droni e alla loro neutralizzazione figurano tra le priorità più urgenti dell’Europa in materia di difesa. E l’Ucraina sarà pienamente coinvolta in questi sforzi. Il prestito a sostegno dell’Ucraina fornirà un contributo fondamentale.” Lo scrive su X Ursula von der Leyen dopo il colloquio di oggi con il leader ucraino. “Solo quest’anno, stanzierà 28,3 miliardi di euro per contribuire a coprire le esigenze militari dell’Ucraina. Abbiamo anche discusso del percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’Ue. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Von der Leyen pledges unflinching response to new Trump tariffs

Notizie e thread social correlati

Von der Leyen: ‘Entro il trimestre i primi 45 miliardi a Kiev’La presidente della Commissione Europea ha annunciato che entro la fine del trimestre saranno consegnati 45 miliardi di euro a Kiev.

Leggi anche: Von der Leyen nei Baltici: l’UE risponde alle minacce russe a Kiev

Temi più discussi: Riforma Ets Ue: von der Leyen spinge per investimenti Green e Clean Tech; Von der Leyen: 'Più accordi commerciali per rafforzare l'indipendenza Ue'; Patto di stabilità, le resistenze della Commissione: perché la partita si giocherà sulle previsioni macroeconomiche; Von der Leyen a Zelensky, 'difesa aerea e droni priorità dell'Ue'.

Cari cittadini dell'UE! Per oltre quattro anni, Ursula von der Leyen e i suoi complici vi hanno ripetuto che quest'uomo sta proteggendo la vostra libertà, i vostri valori e vi sta difendendo da un nemico [immaginario]. Attualmente, i fondi UE stanziati per questo sal x.com

Il divieto dei social media nell'UE potrebbe arrivare quest'estate, dice von der Leyen reddit

Von der Leyen a Zelensky, 'difesa aerea e droni priorità dell'Ue'(ANSA) - BRUXELLES, 27 MAG - Al presidente Volodymyr Zelensky ho ribadito il pieno sostegno dell'Europa all'Ucraina, mentre la Russia intensifica la sua brutale guerra di aggressione. La difesa aerea ... msn.com

Von der Leyen: Più accordi commerciali per rafforzare l'indipendenza UeBRUXELLES - Stiamo lavorando duramente per l'indipendenza dell'Europa e il mercato unico deve contribuire a realizzarla. Dalla pandemia in poi, le nostre imprese hanno affrontato una lunga serie di i ... iltempo.it