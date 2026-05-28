Von der Leyen | ‘quest’anno 28,3 miliardi per armi a Kiev’

Da imolaoggi.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quest'anno, l’Unione Europea ha deciso di destinare 28,3 miliardi di euro alle forniture militari per l'Ucraina. La cifra rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti e comprende aiuti per armi e attrezzature militari. La decisione è stata comunicata in un contesto di sostegno continuo alle forze ucraine, senza dettagli specifici su come siano distribuiti i fondi o quali tipi di armamenti siano coinvolti.

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Al presidente Volodymyr Zelensky “ho ribadito il pieno sostegno dell’Europa all’Ucraina, mentre la Russia intensifica la sua brutale guerra di aggressione. La difesa aerea e le capacità relative ai droni e alla loro neutralizzazione figurano tra le priorità più urgenti dell’Europa in materia di difesa. E l’Ucraina sarà pienamente coinvolta in questi sforzi. Il prestito a sostegno dell’Ucraina fornirà un contributo fondamentale.” Lo scrive su X Ursula von der Leyen dopo il colloquio di oggi con il leader ucraino. “Solo quest’anno, stanzierà 28,3 miliardi di euro per contribuire a coprire le esigenze militari dell’Ucraina. Abbiamo anche discusso del percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’Ue. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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