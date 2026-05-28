Volto noto del commercio per il verde e l' agricoltura muore lo storico imprenditore

E' morto ieri a 90 anni l'imprenditore noto nel settore del commercio di prodotti e utensili per l'agricoltura e il giardinaggio.

E' morto ieri, mercoledì, all'età di 90 anni il noto imprenditore Archimede Bagioni, nome indissolubilmente legato al commercio di prodotti e utensili per l'agricoltura e il giardinaggio. A farlo sapere è la famiglia. La camera ardente sarà allestita presso l'obitorio dell’ospedale di Forlì. La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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