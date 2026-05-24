Addio a Gaetana Maida volto storico del commercio in città | fu la prima presidente delle donne esercenti
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E' scomparsa giovedì scorso, all'età di 94 anni, Gaetana Maida, volto storico del commercio a Palermo. Titolare di una tabaccheria in via Nunzio Morello, nel 1989, all’età di 57 anni, fu eletta presidente delle “donne esercenti”, la prima realtà associativa per le imprenditrici in città. Un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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