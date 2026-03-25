Una giornata di lutto a Colleferro dopo la scomparsa di Walter Di Mambro, figura nota nel commercio locale e coinvolta nello sport cittadino. La notizia ha suscitato commozione tra residenti e rappresentanti delle attività sportive e commerciali della zona. La comunità si prepara a ricordarlo con un momento di raccoglimento.

Giornata di profonda tristezza per la città di Colleferro, che si stringe nel ricordo di Walter Di Mambro, venuto a mancare in queste ore. Storico e conosciutissimo commerciante del territorio – indissolubilmente legato alla nota attività "Centro Moda Sport" di via XXV Aprile – e dirigente sportivo appassionato, Di Mambro ha rappresentato molto più di un semplice imprenditore per la sua comunità. È stato un saldo punto di riferimento, una guida e un educatore per centinaia di ragazzi che, anche attraverso lo sport, hanno trovato in lui un porto sicuro. A farsi portavoce del dolore di un'intera generazione cresciuta sotto la sua ala protettiva è il Senatore Giorgio Salvitti, che ha voluto dedicargli un toccante messaggio di addio, ricordando il suo inossidabile ruolo di "Presidente" e di guida carismatica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Lutto a Colleferro, addio a Walter Di Mambro, storico volto del commercio e anima dello sport cittadino

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