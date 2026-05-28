Il Napoli ha firmato un contratto biennale con Allegri come nuovo allenatore, secondo quanto confermato da Sky Sport e Gianluca Di Marzio. L’accordo segue l’addio di Antonio Conte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Adesso arriva anche la conferma definitiva di Sky Sport. Come annunciato da Gianluca Di Marzio attraverso i propri canali ufficiali, il Napoli ha raggiunto l’accordo con Massimiliano Allegri per affidargli la panchina azzurra dopo l’addio di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’intesa tra il Napoli e Allegri sarebbe stata definita sulla base di un contratto biennale. Dopo giorni di continui sorpassi e controsorpassi con Vincenzo Italiano, Aurelio De Laurentiis avrebbe quindi scelto definitivamente l’ex allenatore di Juventus e Milan per guidare il nuovo ciclo azzurro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sky Sport: “Napoli-Allegri, accordo raggiunto: biennale per il dopo Conte”

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