Volpe neonata salvata in extremis ora la sfida di Enpa per farla restare selvatica
Una giovane volpe è stata salvata in extremis in un centro di recupero. La volontaria che l’ha trovata ha chiamato i veterinari, che l’hanno presa in cura. La piccola, molto tenera, rischia di perdere il suo istinto selvatico se troppo coccolata. Enpa avverte che il contatto umano può compromettere il suo reinserimento in natura. La sfida ora è mantenere il suo carattere selvatico, garantendo comunque le cure necessarie.
È un tenero batuffolo di pelo, la piccola volpe salvata nel Cras di Campomorone. Eppure, ammonisce Enpa Genova, bisogna resistere alla tentazione di coccolare i cuccioli di animali selvatici per non rovinare il loro ritorno in natura in sicurezza. Cos'è successo: la storia della piccola volpe. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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