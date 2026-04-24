Minaccia di buttarsi dal terrazzo donna salvata in extremis

Una donna ha salito il terrazzo e ha iniziato a minacciare di buttarsi nel vuoto. Le forze di emergenza sono intervenute rapidamente, riuscendo a bloccarla prima che compisse il gesto. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e assicurarsi che la donna ricevesse l’assistenza necessaria. La vicenda si è conclusa senza conseguenze gravi per la donna.

E' salita sul terrazzo ed ha iniziato a minacciare di ferirsi e di lanciarsi nel vuoto. Sono gli attimi di follia vissuti da una N.G., 40enne presso il Parco Mazziotti a Marcianise.La donna, già in cura presso il servizio di igiene mentale, è andata in escandescenza.Allertati i soccorsi, gli.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Si siede sul davanzale e minaccia di buttarsi dal quarto piano, ragazza salvata da carabinieri e poliziaSi è seduta sul davanzale della finestra, al quarto piano di un palazzo a Limbiate, e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Leggi anche: Donna sale sul tetto e minaccia di lanciarsi: salvata in extremis dai carabinieri Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Santa Rita, minaccia di buttarsi dal palazzo: ad agosto era salito sul Filadelfia per suicidarsi; Minaccia di buttarsi dal tetto di un palazzo a Santa Rita. Mesi fa si lanciò dallo stadio Filadelfia; Dal Filadelfia a via Boston: l’uomo che ha perso tutto sale di nuovo su un tetto. E minaccia il salto; Minaccia il suicidio, allarme a Santa Rita. Tensione in Santa Rita a Torino: uomo minaccia di lanciarsi dal tetto di un palazzoMattinata di forte tensione nel quartiere Santa Rita, a Torino, dove un uomo ha minacciato di gettarsi dal tetto di un edificio di sei piani in via Acciarini, facendo scattare un imponente intervento ... giornalelavoce.it Minaccia il suicidio, allarme a Santa RitaUn uomo in evidente stato di alterazione ha minacciato di buttarsi dal sesto piano. Sul posto Polizia e Vigili del Fuoco ... rainews.it L’altra minaccia di cui poco si parla: i cavi sottomarini L’Iran evoca una catastrofe digitale pergli Stati del Golfo in caso di danni ai collegamenti sotto lo Stretto, dove passa il 15% del traffico mondiale di dati @GiusiFasano, @Corriere x.com La ragazza minaccia di dire tutta la verità sul padre di Odile - facebook.com facebook