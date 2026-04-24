Minaccia di buttarsi dal terrazzo donna salvata in extremis

Da casertanews.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha salito il terrazzo e ha iniziato a minacciare di buttarsi nel vuoto. Le forze di emergenza sono intervenute rapidamente, riuscendo a bloccarla prima che compisse il gesto. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e assicurarsi che la donna ricevesse l’assistenza necessaria. La vicenda si è conclusa senza conseguenze gravi per la donna.

E' salita sul terrazzo ed ha iniziato a minacciare di ferirsi e di lanciarsi nel vuoto. Sono gli attimi di follia vissuti da una N.G., 40enne presso il Parco Mazziotti a Marcianise.La donna, già in cura presso il servizio di igiene mentale, è andata in escandescenza.Allertati i soccorsi, gli.🔗 Leggi su Casertanews.it

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