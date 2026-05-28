Volontariato in lutto la Croce Verde di Lido di Camaiore piange Giorgio Ricci
Il 28 maggio 2026, la Croce Verde di Lido di Camaiore ha annunciato la morte di Giorgio Ricci, noto come ‘tale Giorgio’, volontario di lunga data dell’organizzazione. Ricci, descritto come figura storica, è deceduto in questa data. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’associazione, senza ulteriori dettagli sulla causa o circostanze della scomparsa. La sua morte rappresenta una perdita per il volontariato locale.
Lido di Camaiore (Lucca), 28 maggio 2026 – E’ morto Giorgio Ricci, detto ‘tale Giorgio’, storico volontario della Croce Verde di Lido di Camaiore. Aveva 65 anni e lascia la moglie e una figlia e tutti gli amici della Croce Verde in cui ha prestato attività per tanti anni. Abitava a Viareggio, ma in estate dava una mano alle nipoti in un hotel di Lido di Camaiore: il suo cuore a volte faceva i capricci ma Giorgio lavorava sempre con passione ed impegno. Purtroppo di recente gli era stata diagnosticata una brutta malattia che l’ha strappato troppo in fretta all’affetto dei familiari. Ha lasciato il segno. Disponibile, altruista, sue sono le ‘scritte’ e le tinteggiature nuove della Croce Verde e la presenza assidua e disinteressata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review
Notizie e thread social correlati
Lido di Camaiore piange Andrea Bizzarri, storico balneareLido di Camaiore piange la scomparsa di Andrea Bizzarri, noto balneare del luogo.
Arezzo piange Fabio Casini: lutto per il soccorritore della Croce BiancaArezzo ha perso un suo volontario storico legato alla Croce Bianca, noto per averci dedicato molti anni di servizio.
Argomenti più discussi: Volontariato in lutto, la Croce Verde di Lido di Camaiore piange Giorgio Ricci; Croce Blu in lutto . Morta Marisa Pongiluppi: Era il nostro ’generale’.
BORSE DI STUDIO 2026: IL COMUNE PREMIA MERITO ED ECCELLENZA 96 RAGAZZE E RAGAZZI PREMIATI IN SALA CONSILIARE Si è svolta ieri, nella sala consiliare del Municipio, la cerimonia di consegna delle Borse di Studio per l'anno s facebook
Volontariato in lutto, la Croce Verde di Lido di Camaiore piange Giorgio RicciI funerali dell’autista soccorritore oggi alle 15 a San Paolino a Viareggio, dove il 65enne viveva. Il ricordo dei colleghi di associazione ... lanazione.it
La Croce Verde di Montemagno festeggia i 35 anni di attivitàLa Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Montemagno celebra 35 anni di attività al servizio della comunità e del territorio. Domenica 14 giugno ... atnews.it