Lido di Camaiore (Lucca), 28 maggio 2026 – E’ morto Giorgio Ricci, detto ‘tale Giorgio’, storico volontario della Croce Verde di Lido di Camaiore. Aveva 65 anni e lascia la moglie e una figlia e tutti gli amici della Croce Verde in cui ha prestato attività per tanti anni. Abitava a Viareggio, ma in estate dava una mano alle nipoti in un hotel di Lido di Camaiore: il suo cuore a volte faceva i capricci ma Giorgio lavorava sempre con passione ed impegno. Purtroppo di recente gli era stata diagnosticata una brutta malattia che l’ha strappato troppo in fretta all’affetto dei familiari. Ha lasciato il segno. Disponibile, altruista, sue sono le ‘scritte’ e le tinteggiature nuove della Croce Verde e la presenza assidua e disinteressata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Volontariato in lutto, la Croce Verde di Lido di Camaiore piange Giorgio Ricci

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