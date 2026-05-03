Arezzo ha perso un suo volontario storico legato alla Croce Bianca, noto per averci dedicato molti anni di servizio. La sua scomparsa improvvisa ha suscitato scompiglio tra i colleghi e le associazioni di soccorso della zona. Tutti ricordano un operatore che si era sempre distinto per il suo impegno e la disponibilità verso la comunità. La notizia ha suscitato dolore tra chi lo conosceva da tempo.

? Cosa scoprirai Chi era l'operatore storico che univa Arezzo e Monte San Savino?. Come ha reagito il mondo del soccorso alla scomparsa improvvisa?. Quali ruoli chiave gestiva Casini all'interno della Croce Bianca?. Dove e quando si svolgeranno le esequie per il soccorritore?.? In Breve Francesco Duranti ha ricordato la generosità e la natura solare del collega scomparso.. Le esequie si terranno a Monte San Savino presso la chiesa Don Bosco.. La cerimonia religiosa è programmata per lunedì 4 maggio alle ore 17:30.. La Misericordia di Arezzo ha espresso vicinanza ai parenti del collaboratore storico.. Il mondo del soccorso aretino si risveglia con un profondo senso di smarrimento dopo la scomparsa improvvisa di Fabio Casini, avvenuta nelle ultime ore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo piange Fabio Casini: lutto per il soccorritore della Croce Bianca

Notizie correlate

Lutto per la Croce Bianca di Arezzo per la scomparsa di Fabio CasiniLutto nel mondo del soccorso aretino e in particolare per la Croce Bianca di Arezzo.

Distrutta dalle fiamme un’ambulanza della Croce Bianca di ArezzoAREZZO – Vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti questo pomeriggio in via dell’Anfiteatro ad Arezzo per l’incendio di un’ambulanza.

Altri aggiornamenti

Lutto per la Croce Bianca di Arezzo per la scomparsa di Fabio CasiniLutto nel mondo del soccorso aretino e in particolare per la Croce Bianca di Arezzo. Alcune ore fa è improvvisamente venuto a mancare Fabio Casini storico operatore e dipendente dell'associazione che ... arezzonotizie.it

Volontariato in lutto, addio a Fabio Casini: una vita nella Croce Bianca. Aveva 51 anniIl volontariato aretino è in lutto per la morte a soli 51 anni di Fabio Casini. Una vita nella Croce Bianca. Era entrato nella pubblica assistenza 16enne e ha sempre svolto la sua attività nell'associ ... corrierediarezzo.it