Volo cancellato prima delle vacanze? Quando vi spettano rimborso assistenza e risarcimento fino a 600 euro | la nostra guida per un’estate senza stress

In caso di volo cancellato prima delle vacanze, i passeggeri hanno diritto a rimborsi, assistenza e risarcimenti fino a 600 euro, secondo le normative europee. La crisi in Medio Oriente ha causato variazioni nei voli, con cancellazioni e aumenti dei costi del carburante per gli aerei. Le compagnie devono fornire assistenza e comunicare tempestivamente le motivazioni delle cancellazioni. La normativa prevede anche il rimborso delle spese sostenute e, in alcuni casi, il risarcimento.

La crisi in Medio Oriente determina ormai da mesi una situazione di incertezze e legittimi timori che ricadono inevitabilmente anche sul settore turistico: voli a rischio, cancellazioni e rincaro del carburante per aerei, gioco forza il blocco dello Stretto di Hormuz. Dall’analisi riportata da Assoviaggi, Associazione italiana agenzie di viaggi e turismo, dall’inizio del conflitto sino al mese di aprile è stato registrato un calo del 30% in media rispetto allo scorso anno, in riferimento alle prenotazioni effettuate tramite agenzie e tour operator. Doveroso sottolineare che in una situazione di crisi globale come quella che stiamo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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