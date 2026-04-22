A causa della crisi energetica provocata dalla guerra in Iran, molte compagnie aeree hanno cancellato voli per mancanza di carburante. Se un aereo non decolla, i passeggeri non ricevono un risarcimento, ma hanno diritto a un rimborso o a una riprogrammazione del volo. Questa situazione sta influenzando gli spostamenti aerei in tutta Europa, con cancellazioni e modifiche frequenti.

La guerra in Medio Oriente, lo sappiamo bene, ha avuto ripercussioni enormi sul traffico aereo europeo. Non soltanto a causa della cancellazione di centinaia di tratte con scalo nei Paesi del Golfo, ma anche per la crisi dei carburanti. Con amare sorprese per i viaggiatori. Un volo può infatti essere cancellato anche per mancanza di carburante senza che scatti automaticamente il risarcimento per i passeggeri. In questi casi, però, resta garantito il diritto al rimborso del biglietto o a una riprotezione su un altro volo. A stabilirlo è la normativa europea sui diritti dei passeggeri, che distingue tra indennizzo e tutele minime obbligatorie....🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Volo cancellato se manca carburante, nessun risarcimento se l'aereo non parte ma rimborso o riprogrammazione

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