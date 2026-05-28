Volley Superlega Roberto Russo e l’addio alla Sir Lascia una leggenda da 15 titoli

Nella Volley Superlega, la squadra di Perugia ha annunciato l’addio di Roberto Russo, che lascia dopo aver vinto 15 titoli con la società. Prima di presentare i nuovi acquisti, la squadra ha comunicato la separazione dal giocatore. La decisione riguarda un atleta che ha contribuito a numerosi successi nel corso della sua carriera con la squadra. La società non ha ancora specificato i dettagli relativi alle motivazioni di questa scelta.

PERUGIA – Prima di ufficializzare i nuovi arrivi la Sir Susa Scai Perugia saluta chi non vestirà più la sua maglia, tra questi c’è il centrale siciliano Roberto Russo che dopo sette stagioni, con quindici trofei conquistati, afferma: "È stato un piacere e un onore poter giocare con la maglia di Perugia. Sono arrivato sette anni fa, è stato un luogo che mi ha accolto fin da subito nel migliore dei modi, i tifosi sono stati eccezionali, la squadra, poter giocare con dei campioni come Atanasijevic e De Cecco dall’inizio è stato qualcosa di unico, soprattutto mi ha dato la possibilità di confrontarmi con l’alto livello della pallavolo e poter vincere tanti trofei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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