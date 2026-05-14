L’Italia schiaccia la Francia in amichevole Velasco apre la stagione col sorriso Adigwe tonica Manfredini brillante

L’Italia ha vinto contro la Francia con un punteggio di 3-0, nei set 25-18, 25-17 e 25-14, in un’amichevole di pallavolo. La partita si è disputata recentemente, con il team italiano che ha mostrato una buona forma. Velasco, allenatore della nazionale, ha partecipato all’evento con un sorriso, mentre Adigwe e Manfredini si sono distinti per le loro prestazioni. La partita ha visto l’Italia dominare sui francesi in tutte e tre le manches.

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