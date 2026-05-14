L’Italia schiaccia la Francia in amichevole Velasco apre la stagione col sorriso Adigwe tonica Manfredini brillante
L’Italia ha vinto contro la Francia con un punteggio di 3-0, nei set 25-18, 25-17 e 25-14, in un’amichevole di pallavolo. La partita si è disputata recentemente, con il team italiano che ha mostrato una buona forma. Velasco, allenatore della nazionale, ha partecipato all’evento con un sorriso, mentre Adigwe e Manfredini si sono distinti per le loro prestazioni. La partita ha visto l’Italia dominare sui francesi in tutte e tre le manches.
L’Italia ha sconfitto la Francia con un secco 3-0 (25-18; 25-17; 25-14) nell’ amichevole andata in scena a Biella, incominciando con una vittoria la lunga stagione che, passando per la Nations League, culminerà con gli Europei a fine estate (dove verrà messo in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028). La nostra Nazionale di volley femminile ha iniziato l’annata agonistica nel miglior modo possibile contro un’avversaria in grande crescita e ha dato un segnale importante, considerando anche l’assenza di diverse big. La bomber Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro, il martello Myriam Sylla, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr rientreranno in gruppo soltanto in vista della rassegna continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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