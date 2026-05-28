Volatile si intrufola nella stanza del sindaco di Bari | recuperato esemplare di rondone pallido

Da baritoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rondone pallido si è intrufolato nell'ufficio del sindaco di Bari e vi è rimasto per alcune ore. È stato recuperato dal Nucleo operativo recupero e tutela della fauna selvatica.

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Un volatile intrufolatosi per alcune ore nell'ufficio del sindaco di Bari Vito Leccese, a Palazzo della Città, è stato soccorso grazie all'intervento del Nucleo operativo recupero e tutela della fauna selvatica.Si è trattato di un esemplare adulto di rondone pallido (Apus pallidus), entrato da. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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