Si intrufola in un hotel e ruba il portafogli di un dipendente
Un uomo di 52 anni tunisino, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Albignasego mentre si trovava all’interno di un hotel. Secondo quanto riferito, si sarebbe introdotto nel locale e avrebbe sottratto il portafoglio di un dipendente. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato e l’uomo è stato messo a disposizione delle autorità.
I carabinieri della stazione di Albignasego hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne tunisino, residente a Cremona, attualmente senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile del reato di rapina. I fatti si sono consumati nella.
