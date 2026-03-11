Si intrufola in un hotel e ruba il portafogli di un dipendente

Un uomo di 52 anni tunisino, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Albignasego mentre si trovava all’interno di un hotel. Secondo quanto riferito, si sarebbe introdotto nel locale e avrebbe sottratto il portafoglio di un dipendente. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato e l’uomo è stato messo a disposizione delle autorità.