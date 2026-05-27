Vigili del Fuoco in azione in cima alla Mole Antonelliana per salvare un piccolo rondone incastrato nella rete | Video

I vigili del fuoco sono intervenuti sulla Mole Antonelliana per salvare un rondone rimasto incastrato nella rete. L’uccello, un migratore che nel 2021 in Europa è stato considerato vicino all’estinzione, è stato recuperato in cima alla struttura. L’intervento si è svolto in altezza, con i soccorritori che hanno raggiunto l’animale per liberarlo. Nessuna altra informazione è stata fornita sulle condizioni del rondone o sui dettagli dell’intervento.

Ci hanno pensato i vigili del fuoco a soccorrere un piccolo esemplare di rondone, un uccello migratore che, nel 2021 in Europa, è stato considerato prossimo al rischio di estinzione. Vigili del Fuoco scalano la Mole per salvare un piccolo rondoneUna storia che ha avuto inizio con un po' di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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