Vola dallo scooter dopo aver cercato di evitare un mezzo che lo precedeva | grave un 50enne

Un uomo di 50 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Torrette dopo una caduta da scooter avvenuta nel pomeriggio. Secondo quanto ricostruito, il motociclista ha cercato di evitare un mezzo che lo precedeva, perdendo il controllo e cadendo. Le sue condizioni sono gravi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

ANCONA – È stato trasportato in codice rosso nella sala emergenze dell’ospedale di Torrette un 50enne che nel pomeriggio è rimasto ferito dopo una caduta in sella al suo scooter. Stando a una prima ricostruzione, in prossimità dell’innesto dell’Asse in direzione Flaminia, l’uomo per evitare un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Multi SubThey Called Him a Nobody at the Airport… Until He Prevented a Plane Disaster

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