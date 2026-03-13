Sterza con la moto per evitare di schiantarsi con uno scooter e vola per 15 metri sull'asfalto | grave un 48enne

A Boltiere, in provincia di Bergamo, un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla moto durante una sterzata improvvisa per evitare un altro veicolo. La moto ha volato per circa 15 metri sull'asfalto, provocando le ferite all'uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza.

A Boltiere (Bergamo) un 48enne è rimasto ferito dopo essere caduto dalla moto a seguito di una manovra improvvisa. L'uomo avrebbe sterzato di colpo per evitare di schiantarsi contro uno scooter. I due ragazzi in sella al motorino sono scappati senza chiamare i soccorsi.