Sbalzato 15 metri per evitare uno scooter che non si ferma a soccorrerlo | grave 48enne

Un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito a Boltiere dopo essere stato sbalzato sull’asfalto a circa 15 metri di distanza. Secondo quanto riferito, l’incidente è avvenuto quando ha tentato di evitare uno scooter che non si è fermato a soccorrerlo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi che lo hanno trasportato in codice rosso.

Boltiere. Ad avere la peggio è stato un 48enne, sbalzato sull’asfalto a circa 15 metri di distanza e soccorso in codice rosso, vale a dire massima gravità. L’uomo, in sella a una moto Morini di grossa cilindrata, avrebbe cercato di evitare l’impatto con uno scooter che usciva da via Brembate, perdendo il controllo della due ruote. Ha riportato dei traumi multipli ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto sono intervenuti un’automedica, due ambulanze e la polizia locale intercomunale di Zingonia e Capriate per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. Un testimone riferisce di avere visto lo scooter allontanarsi dalla scena senza prestare soccorso al 48enne ferito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

