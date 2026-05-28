Vogliono ammazzare il direttore di Libero

Da liberoquotidiano.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di individui ha pianificato di uccidere il direttore di un quotidiano nazionale. La minaccia è stata scoperta durante un'indagine di polizia e risulta collegata a gruppi di sinistra radicale, tra cui pro-Palestina, anarchici e centri sociali. Le autorità stanno seguendo le tracce di questa organizzazione, che avrebbe manifestato l'intenzione di agire contro il giornalista. Nessun dettaglio su eventuali arresti o misure di sicurezza è stato ancora comunicato.

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Non servono troppi giri di parole quando le cose, purtroppo, sono chiare: Libero è nel mirino. Di quella composita galassia rossa che va dai pro-Pal agli anarchici, passando per i centri sociali e i collettivi col pugno sinistro chiuso. Da un paio di settimane, il direttore responsabile, Mario Sechi, è costretto a vivere sotto scorta (disposta dalla Questura di Milano) per delle minacce provenienti dall’area anarco-insurrezionalista. La sua colpa? Aver vergato alcuni editoriali duri su quanto accaduto il 20 marzo scorso, quando due bombaroli legati al “gruppo Cospito” erano morti mentre fabbricavano un ordigno esplosivo all’interno di un casolare al Parco degli Acquedotti di Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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