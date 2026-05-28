vogliono ammazzare il direttore di libero

Notizia in breve

Un gruppo di individui ha pianificato di uccidere il direttore di un quotidiano nazionale. La minaccia è stata scoperta durante un'indagine di polizia e risulta collegata a gruppi di sinistra radicale, tra cui pro-Palestina, anarchici e centri sociali. Le autorità stanno seguendo le tracce di questa organizzazione, che avrebbe manifestato l'intenzione di agire contro il giornalista. Nessun dettaglio su eventuali arresti o misure di sicurezza è stato ancora comunicato.