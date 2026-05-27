Il direttore di “Libero” è stato posto sotto tutela dopo aver ricevuto minacce da parte di gruppi anarco-insurrezionalisti. La decisione è stata presa in seguito alle comunicazioni ricevute, che hanno portato a misure di protezione per il giornalista. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle minacce o sulla natura delle comunicazioni ricevute. La misura di tutela è stata adottata dalle autorità competenti.

Il direttore di “ Libero “, Mario Sechi, è sotto tutela per aver ricevuto alcune minacce da parte degli anarco-insurrezionalisti. Secondo quanto si apprende, il giornalista sarebbe stato vittima di intimidazioni per via di alcuni editoriali scritti in merito alla morte avvenuta lo scorso marzo, nel parco degli Acquedotti a Roma, di due anarchici, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, appartenenti al gruppo di Alfredo Cospito. La Russa: “Solidarietà a Sechi per minacce ricevute”. Tentare di intimidire la stampa significa provare a colpire un presidio fondamentale delle nostre istituzioni democratiche. Al direttore di Libero Mario Sechi va la solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica per le minacce ricevute dagli anarchici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minacce a Mario Sechi, il direttore di “Libero” messo sotto tutela

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