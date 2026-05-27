Il direttore di un quotidiano è stato messo sotto tutela a causa di minacce legate a commenti pubblicati sugli anarchici deceduti in un’esplosione a Roma. Le intimidazioni, che sarebbero rivolte alla persona che dirige la testata, sarebbero collegate agli articoli pubblicati sulla vicenda. La questura ha adottato misure di protezione per garantire la sicurezza del giornalista.

Le intimidazioni sarebbero legate agli editoriali sulla morte dei due anarchici nell’esplosione di Roma. Solidarietà dal mondo politico che condanna la minaccia alla libertà di stampa Le minacce rivolte al direttore di Libero, Mario Sechi, hanno acceso il dibattito sul clima di tensione politica e sull’escalation di intimidazioni nei confronti dei giornalisti. Secondo quanto appreso da fonti investigative,Sechi è stato posto sotto tutela dopo una serie di minacce provenienti dall’area anarco-insurrezionalista, legate ad alcuni editoriali pubblicati nelle settimane successive alla morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. Idue giovani anarchici persero la vita il 20 marzo scorso a Romanell’esplosione di un ordigno artigianale che, secondo gli investigatori, stavano confezionando. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Minacce anarchiche a Sechi, il direttore di Libero finisce sotto tutela

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