Vodafone mi ha aumentato la bolletta di 4€ senza avvisarmi

Arriva la bolletta. Guardi il totale. Qualcosa non torna. Vai a cercare il dettaglio e trovi una voce nuova: adeguamento canone mensile, +3,99€. Nessuna telefonata, nessun avviso chiaro che tu ricordi. Solo quei 4 euro in più ogni mese, moltiplicati per dodici. Non sei solo. Da gennaio 2026 gli operatori telefonici italiani hanno avviato un’altra stagione di rimodulazioni: Vodafone ha annunciato un aumento fino a 3,99€ al mese sulla rete fissa da giugno 2026, TIM ha alzato i canoni fissi di 2,99€ da maggio, WindTre e Fastweb si sono mossi tra gennaio e febbraio. Il copione è sempre lo stesso. Cambiano solo i numeri e le date. Dunque, esiste... 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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