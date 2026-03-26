Margherita Mazzucco | Dopo L' amica geniale sono entrata in depressione | mi sentivo vuota e senza uno scopo non uscivo più di casa Ho rimosso gli anni in cui giravo la serie ma la terapia mi ha aiutato a ritrovarmi

Da vanityfair.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver interpretato un ruolo di grande popolarità nell’ambito di una serie televisiva, l’attrice ha dichiarato di aver attraversato un periodo di depressione. Ha spiegato di essersi sentita vuota e senza uno scopo, e di aver smesso di uscire di casa. Ha anche riferito di aver rimosso gli anni di lavorazione della serie e di aver trovato sollievo attraverso un percorso terapeutico.

Questo intervista a Margherita Mazzucco è pubblicata sul numero 14 di Vanity Fair in edicola fino al 31 marzo 2026. Cosa aveva perso? «Le amicizie, il mio centro, me stessa. Quando mi sono fermata è stato come se fossi rientrata nel mio corpo: mi sentivo un guscio vuoto. Mi è mancato vivere la mia età». Cosa glielo ha impedito? «Frequentare tanto tempo un set abitato da tantissimi adulti. A un certo punto mi sono resa conto che con i miei amici non riuscivamo più a capirci perché viaggiavamo a due velocità diverse: loro non sapevano come parlare con me e io non sapevo più come interagire con loro. È stato difficile». Quando ha smesso di frequentare il set, cosa è successo? «Nessuno si è accorto che stessi male: forse neanch’io». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Margherita Mazzucco: «Dopo L'amica geniale sono entrata in depressione: mi sentivo vuota e senza uno scopo, non uscivo più di casa. Ho rimosso gli anni in cui giravo la serie, ma la terapia mi ha aiutato a ritrovarmi»

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