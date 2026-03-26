Dopo aver interpretato un ruolo di grande popolarità nell’ambito di una serie televisiva, l’attrice ha dichiarato di aver attraversato un periodo di depressione. Ha spiegato di essersi sentita vuota e senza uno scopo, e di aver smesso di uscire di casa. Ha anche riferito di aver rimosso gli anni di lavorazione della serie e di aver trovato sollievo attraverso un percorso terapeutico.

Questo intervista a Margherita Mazzucco è pubblicata sul numero 14 di Vanity Fair in edicola fino al 31 marzo 2026. Cosa aveva perso? «Le amicizie, il mio centro, me stessa. Quando mi sono fermata è stato come se fossi rientrata nel mio corpo: mi sentivo un guscio vuoto. Mi è mancato vivere la mia età». Cosa glielo ha impedito? «Frequentare tanto tempo un set abitato da tantissimi adulti. A un certo punto mi sono resa conto che con i miei amici non riuscivamo più a capirci perché viaggiavamo a due velocità diverse: loro non sapevano come parlare con me e io non sapevo più come interagire con loro. È stato difficile». Quando ha smesso di frequentare il set, cosa è successo? «Nessuno si è accorto che stessi male: forse neanch’io». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Margherita Mazzucco: «Dopo L'amica geniale sono entrata in depressione: mi sentivo vuota e senza uno scopo, non uscivo più di casa. Ho rimosso gli anni in cui giravo la serie, ma la terapia mi ha aiutato a ritrovarmi»

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