Una donna ha raccontato di essere stata portata via da sua madre all’età di quattro anni, lasciando casa senza mangiare, bere o avere soldi per un treno. La testimonianza riguarda un episodio del passato, e la donna ha condiviso la propria esperienza senza ulteriori dettagli o commenti. La vicenda si inserisce in un contesto familiare che coinvolge anche altri membri, tra cui una nota attrice deceduta nel 2024, madre di tre figli.

Sandra Milo, attrice scomparsa nel 2024, ha avuto tre figli: Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis. Debora, nata dalla relazione con Moris Ergas, è una giornalista televisiva, mentre Ciro e Azzurra sono nati dal matrimonio con Ottavio De Lollis. Proprio Debora ha raccontato a “ La volta buona”, oggi lunedì 13 aprile, la rocambolesca avventura vissuta con la madre, quando aveva solo 4 anni. “Era il 1967, c’era stato il colpo di stato in Grecia e mio padre, approfittando del fatto, come diceva mia madre, che lei non poteva riconoscermi in quanto non sposati, mi aveva fatto il passaporto ellenico, come lui. – ha spiegato a Cateria Balivo – In quel periodo nessun cittadino greco avrebbe potuto lasciare la Grecia perché c’era in corso il colpo di Stato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mamma mi ha portata via da mio padre a 4 anni. Siamo arrivati a Brindisi senza mangiare, senza bere né i soldi per un treno”: parla la figlia di Sandra Milo

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