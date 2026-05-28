Vlahovic resta o va via? La firma è ancora lontana ma ci sono due aspetti che fanno ben sperare la Juve e Spalletti
Vlahovic sta valutando il suo futuro e il rinnovo di contratto, con offerte da parte di Chelsea, Aston Villa e Bayern Monaco. La firma non è ancora stata siglata, ma ci sono segnali positivi per la Juventus e l'allenatore. La decisione del giocatore dipende dalle prossime settimane e dalle trattative in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, e il calciatore continua a riflettere sulle proposte ricevute.
di Luca Fioretti Vlahovic resta o va via? Il serbo riflette sul futuro e sul rinnovo di contratto: il Chelsea, l’Aston Villa e il Bayern Monaco bussano alla porta. Il futuro del reparto offensivo della Juventus è legato a doppio filo al destino del suo uomo più rappresentativo. Dusan Vlahovic si trova attualmente diviso su quello che potrebbe essere il suo futuro, stretto in un profondo bivio tra la permanenza a Torino e il richiamo dei massimi campionati europei. Secondo le ultime Juventus news, il centravanti serbo, reduce dalla doppietta nel derby, sta valutando attentamente ogni minimo dettaglio prima di prendere la decisione definitiva in merito al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, conscio del fatto che le sue scelte sposteranno inevitabilmente gli equilibri del mercato bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
VLAHOVIC TORNA ALLA CONTINANZA: OBIETTIVO TOP FORM
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