Vlahovic resta o va via? La firma è ancora lontana ma ci sono due aspetti che fanno ben sperare la Juve e Spalletti

Notizia in breve

Vlahovic sta valutando il suo futuro e il rinnovo di contratto, con offerte da parte di Chelsea, Aston Villa e Bayern Monaco. La firma non è ancora stata siglata, ma ci sono segnali positivi per la Juventus e l'allenatore. La decisione del giocatore dipende dalle prossime settimane e dalle trattative in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, e il calciatore continua a riflettere sulle proposte ricevute.