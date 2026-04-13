Spalletti Juve la dirigenza applaude ancora il tecnico | i due aspetti che sono stati particolarmente graditi in queste settimane

Negli ultimi giorni, la dirigenza di una squadra di calcio ha espresso apprezzamento per le recenti decisioni tattiche del tecnico, sottolineando come queste scelte abbiano valorizzato il gruppo e siano considerate positive in vista di obiettivi futuri. La squadra ha ottenuto risultati che hanno rafforzato la stima nei confronti del tecnico, che continua a ricevere elogi per il modo in cui ha gestito le ultime partite.

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