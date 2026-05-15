Vlahovic il rinnovo resta un rebus | la Juve continua a sperare nella firma Gli aggiornamenti

Il futuro di un attaccante della Juventus rimane incerto, con le trattative per il rinnovo del contratto ancora in corso. La società spera di ottenere la firma nel prossimo periodo, mentre le discussioni tra le parti proseguono senza comunicazioni ufficiali. Al momento, non ci sono annunci definitivi riguardo alla conclusione delle negoziazioni, e l’attenzione si concentra sulle prossime mosse per definire la situazione. La questione resta aperta e al centro delle attenzioni nel mondo del calcio italiano.

di Francesco Spagnolo Vlahovic, il futuro dell’attaccante della Juventus continua ad essere ancora tutto da scrivere. L’incontro con il padre Milos sarà decisivo. Il futuro della Juventus e del suo reparto offensivo si tinge nuovamente di mistero. Nella tormentata vicenda Vlahovic, infatti, continuano i colpi di scena: proprio quando il clima attorno all’attaccante sembrava finalmente volgere al positivo, è arrivata l’ennesima, brusca frenata. A dare speranza ai tifosi sono i continui movimenti dietro le quinte. Il direttore sportivo Marco Ottolini ha confermato che i contatti con l’entourage di Vlahovic non si sono mai interrotti, e anche Giorgio Chiellini ha ribadito che ogni porta resta assolutamente aperta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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