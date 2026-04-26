Dopo la partita tra Milan e Juventus, l’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha commentato la prestazione della sua squadra nel primo tempo, definendola troppo lenta. Ha anche parlato della posizione in classifica, sottolineando la necessità di compiere l’ultimo sforzo per raggiungere il quarto posto. Infine, ha fatto un aggiornamento sulle condizioni di un giocatore infortunato.

di Francesco Spagnolo Spalletti ai microfoni di Dazn ha parlato nel post partita di Milan Juve analizzando la prestazione dei suoi ragazzi e soffermandosi sui singoli. Nel post partita dalla sfida fra Milan e Juventus, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. PARTITA – « Abbiamo dato seguito al nostro cammino, abbiamo tentato di fare la partita in maniera troppo lenta nel primo tempo, poi con loro bisogna sempre stare attenti. Il pericolo è quando hai tutto a portata di mano, per cui nella costruzione abbiamo lavorato su questa preventiva per non subire ripartenze ». DAVID – « Lui se non c’è grande contatto fisico riesce a pulire le situazioni, è un calciatore che corre tantissimo: sotto l’aspetto del dinamismo e della pressione ti dà sempre il risultato della sua partita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Dazn: «Nel primo tempo siamo stati troppo lenti. Quarto posto? Manca l’ultimo sforzo. Ora si vede chi è da Juve e chi no. Come sta Vlahovic»

SPALLETTI: Nel SECONDO TEMPO la squadra è stata in BALÌA degli EVENTI | Serie A Enilive | DAZN

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