La lettera di una lettrice dopo i fatti di Modena | Quando la seconda generazione ero io | povera esclusa diversa terrona Mi consideravano stupida e si stupivano che non lo fossi
Una donna ha scritto una email al direttore di una rivista, condividendo la propria esperienza di razzismo vissuto durante la sua giovinezza a Modena. Ricorda di essere stata considerata povera, esclusa e diversa, con commenti che la qualificavano come stupida, anche se lei stessa non lo era. La lettrice ha scritto la lettera in occasione di fatti recenti e ha riflettuto sulle difficoltà incontrate in passato legate a pregiudizi e discriminazioni legate alla sua origine.
Il razzismo subito in quanto meridionale, dall'autrice della lettera, è lo stesso trattamento riservato a chi è considerato diverso nell'Italia di oggi. Questa la lettera arrivata in redazione. Gentile Simone, buongiorno e buon inizio di settimana. Sono una lettrice di Vanity Fair. L’idea di questa mail è nata ieri sera, pochi istanti prima di addormentarmi, mentre ripensavo a Modena e alle reazioni che ha scatenato ciò che è accaduto, al solito lupo contro cui si è subito ripreso a gridare più forte del solito, minacciandolo di remigrazione e cittadinanza a punti. C’è stato un tempo in cui quella da remigrare ero io. Sono nata nel 1974 in provincia di Como da genitori meridionali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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