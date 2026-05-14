“Stasera ve le canto“. Una stand-up comedy di Vladimir Luxuria, in piedi sui tacchi, che demolisce luoghi comuni sulla transessualità e l’ ideologia gender. Un monologo versatile, comico, impegnato e ironico in cui l’artista parte dalla sua infanzia, L’adolescenza, la scuola, la militanza, la politica e lo spettacolo. È l’appuntamento che questa sera alle 20.45 apre la prima edizione del “ Festival (Non) Binario “, in scena fino a domenica 17 al teatro Binario 7. Come si sente a inaugurare questo festival? "Ne sento la responsabilità. Sono curiosa ed emozionata. In Brianza sono già venuta per un talk su Andy Warhol in Villa Reale, a proposito di pop art e icone trans e fu molto piacevole".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Io, contro i pregiudizi col sorriso". Vladimir Luxuria le canta a tutti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

La Volta Buona, pagelle 27 marzo: Samantha De Grenet se la prende col prete (3), Vladimir Luxuria esagera con la sincerità (7)Nell’ultima puntata di marzo, Caterina Balivo torna a parlare del segreto della longevità, di relazioni che sfidano il tempo e di molto altro.

Vladimir Luxuria e Maurizio De Giovanni a La ConfessionePeter Gomez torna, come ogni sabato, nell’access prime time di Rai 3 con un nuovo appuntamento de La Confessione, il programma di interviste...