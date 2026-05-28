Nel settore giovanile dell’Inter ci sono diversi talenti che si stanno affermando e potrebbero avere opportunità di inserimento in prima squadra. Tra i giocatori più promettenti ci sono alcuni che hanno già partecipato a competizioni ufficiali con le squadre giovanili. La società ha annunciato piani di sviluppo e monitoraggio per questi giovani, con l’obiettivo di integrarli nelle prossime stagioni. Nessuna informazione sui nomi specifici o sui tempi di inserimento.

di Paolo Moramarco Da Topalovic a Cocchi, quanti giovani pronti ad esplodere dal vivaio dell’Inter: ecco cosa prevede il futuro per loro!. La conquista anticipata dello Scudetto ha permesso a Cristian Chivu di concedere minuti in campo anche ai giovani più promettenti dell’ Inter, pescandoli dalla Under 23. La Gazzetta dello Sport evidenzia l’attenzione del tecnico romeno verso il vivaio, percorso che anche lui ha vissuto prima di sedersi sulla panchina della prima squadra, e analizza come verranno gestiti i talenti nerazzurri nelle prossime settimane. Luka Topalovic ha attirato l’attenzione dei tifosi a Bologna con l’assist per Andy Diouf sul 3-3, sebbene il suo debutto in Serie A fosse avvenuto già nella scorsa stagione contro il Como. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vivaio Inter, quanti giovani pronti ad esplodere: ecco cosa prevede il futuro per loro!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Highlights Inter-Hellas Verona | 13ª giornata Campionato Under 15 | stagione 2025-26

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fiorentina Inter, Chivu premia il vivaio: chi sono i due giovani presenti a Firenze

La Nazionale premia il vivaio Juve, prima chiamata per Daffara e Faticanti: com’è andata la loro stagione e quale sarà il futuro in chiave JuventusDue giovani calciatori della Juventus sono stati convocati dalla nazionale per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia.

Argomenti più discussi: Renate, parte la rivoluzione nelle giovanili: tutto pronto per un ritorno clamoroso a capo del vivaio; Guida completa alle finali Primavera: le stelline, le storie, chi vincerà; Sbravati-Atalanta, un colpo che pesa: a Bergamo uno dei dirigenti più influenti del vivaio italiano; Under 21, due debuttanti nerazzurri: convocati Stabile e Lavelli.

[Di Marzio] - L'Inter offre 20 milioni di euro per Curtis Jones, il Liverpool ne chiede 30 milioni e una percentuale su una futura cessione. reddit

Marotta: Serve pazienza con Chivu. Orgogliosi di Esposito e del vivaio InterIl presidente nerazzurro a Radio Rai: La cultura del lavoro e i valori saranno sufficienti per ricollocarci dove vogliamo arrivare L’Inter ha archiviato le prime quattro giornate di campionato con ... gazzetta.it