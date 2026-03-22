Inter News 24 Fiorentina Inter, il tecnico dei nerazzurri decide di aggregare alla prima squadra due giovani talenti della per la trasferta al Franchi: chi sono. La marcia dei campioni d’Italia verso il tricolore fa tappa in Toscana, ma questa volta la spedizione della Beneamata si arricchisce di volti nuovi provenienti dal proprio vivaio. Nonostante le defezioni di Alessandro Bastoni, il centrale mancino colonna della difesa, e di Lautaro Martinez, il capitano e trascinatore argentino dei milanesi, la scelta di Cristian Chivu, l’ex difensore romeno e attuale guida tecnica dei nerazzurri, non nasce da una necessità numerica impellente, quanto dalla volontà di premiare il percorso di crescita di due profili promettenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Fiorentina Inter, Chivu premia il vivaio: chi sono i due giovani presenti a Firenze

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