Vittimberga Inps | Lavoro transfrontaliero riguarda migliaia di persone che attraversano confine
Il lavoro transfrontaliero coinvolge migliaia di persone che quotidianamente attraversano il confine. Secondo un rappresentante dell’Inps, sebbene il confine rimanga giuridicamente attivo, la realtà economica e sociale dei territori ha ormai superato questa divisione. La questione riguarda quindi un numero consistente di lavoratori che operano oltre i confini nazionali.
(Adnkronos) – "Il tema del lavoro transfrontaliero riguarda migliaia di persone che ogni giorno attraversano un confine che pur restando giuridicamente esistente, ormai da tempo è superato dalla realtà economica e sociale dei nostri territori". Lo afferma Valeria Vittimberga, direttrice generale Inps, aprendo i lavori del convegno 'Il lavoro frontaliero fra Italia, Francia e Principato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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