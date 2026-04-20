Nella sera del 15 aprile, un cittadino francese di origini tunisine è stato arrestato dopo un inseguimento che ha coinvolto le autorità di entrambi i paesi lungo il confine tra Italia e Francia. Durante l'operazione, sono stati trovati nascosti in un furgone da lavoro tre cittadini tunisini privi di documenti. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’episodio e le eventuali reti coinvolte.

Un cittadino francese di origini tunisine è stato arrestato nella serata del 15 aprile dopo un inseguimento che ha attraversato il confine tra Italia e Francia, mentre tre cittadini tunisini senza documenti venivano rinvenuti nascosti in un furgone da lavoro. L’operazione, avvenuta nella zona della Valle Roya, ha portato alla cattura del conducente, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, mentre per i tre passeggeri irregolari è stata avviata la procedura amministrativa di espulsione verso il proprio Paese. Dinamica dell’intervento nella Valle Roya. L’episodio è scaturito dalla capacità di intercettazione di una pattuglia della polizia di frontiera italiana, operante sotto la direzione del vice questore aggiunto Martino Santacroce.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia al confine: inseguimento transfrontaliero arresta il passeur

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