Chiara Frontini | Un onore servire Viterbo ma le nostre parole possono nuocerle

In occasione dell’80esimo anniversario dell’insediamento del primo consiglio comunale, l’aula consiliare di Viterbo ha ospitato una seduta solenne. Durante l’evento, Chiara Frontini ha dichiarato che, pur ritenendo un onore rappresentare la città, le parole pronunciate possono avere ripercussioni negative sulla comunità. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, riuniti per ricordare un passaggio importante nella storia amministrativa locale.

L'aula consiliare ospita una seduta solenne per celebrare l'80esimo anniversario dell'insediamento del primo consiglio comunale di Viterbo. Un momento di profondo valore storico che vede la partecipazione della sindaca Chiara Frontini, ma che lascia spazio anche alle dinamiche politiche attuali.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Scuola politica di Forza Italia, gli azzurri "coccolano" Frontini. Gasparri: "A Viterbo continueremo a vincere, grazie Chiara"I futuri amministratori azzurri provenienti da tutto il paese fanno base per 3 giorni a Viterbo, all'hotel Salus Terme, per l'Accademia delle libertà. Boom di turisti a Viterbo ma è polemica, FdI attacca Frontini: "Non è merito suo"“Leggendo le dichiarazioni trionfalistiche dell’amministrazione e della sindaca Frontini sui dati turistici, viene spontaneo chiedersi se si stia... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: L’onore di servire Viterbo deve essere la nostra bussola; Viterbo e Tui, protocollo di intenti per promuovere la via Francigena e il cammino di Santiago; La Macchina di Santa Rosa incanta Bruxelles, per la prima volta facchini in uniforme fuori dall'Italia; Un patrimonio unesco a Bruxelles. Santa Rosa con la rete delle grandi macchina a spalla all'Istituto Italiano di Cultura e al parlamento europeo con Machines for Peace. Liberazione, il discorso della sindaca Chiara Frontini https://www.newtuscia.it/2026/04/25/liberazione-il-discorso-della-sindaca-chiara-frontini/ - facebook.com facebook