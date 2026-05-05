La Provincia dei ’grandi elettori’ Alle urne consiglieri e sindaci per il parlamentino del territorio

Domenica 24 i cittadini di Monza e della Brianza saranno chiamati alle urne per eleggere i membri del Consiglio provinciale, un appuntamento che riguarda consiglieri e sindaci del territorio. La giornata di voto rappresenta un momento importante per il rinnovo di un organismo poco conosciuto dalla popolazione locale. La partecipazione alle elezioni sarà centrale per la definizione delle future scelte amministrative a livello provinciale.

Domenica 24 sarà una giornata di elezioni per il Consiglio provinciale di Monza e Brianza: un evento sconosciuto alla maggior parte dei cittadini. Che infatti non saranno chiamati a votare. La scelta del parlamentino provinciale è infatti compito dei soli amministratori, sindaci e consiglieri comunali, a loro volta eleggibili. E a seconda del numero di abitanti del Comune a cui appartiene, ha un voto dal peso diverso: il voto dei consiglieri di Monza conta di più di quello del sindaco di Camparada, giusto per fare un esempio. Il procedimento elettorale delle Province è regolato dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni, la cosiddetta riforma Delrio, che le declassa ad enti territoriali di secondo livello, con votazione indiretta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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