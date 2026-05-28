Viterbo 1946 | la mostra digitale che celebra la Repubblica a piazza del Comune

Dal 2 al 7 giugno, nel portico del palazzo dei Priori a Viterbo, si tiene la mostra digitale “Viterbo 1946: Repubblica!”. L’esposizione si svolge in piazza del Comune e presenta materiali visivi e documenti relativi alla ricostruzione della Repubblica nel 1946. La mostra è accessibile al pubblico durante tutto il periodo, senza necessità di prenotazione. È organizzata in spazi aperti e all’interno del portico del palazzo dei Priori.

Nel portico del palazzo dei Priori, dal 2 al 7 giugno, è organizzata la mostra digitale “Viterbo 1946: Repubblica!”. L'esposizione, organizzata dall'Archivio di Stato di Viterbo, riguarda dei documenti inerenti al referendum istituzionale del ‘46 e i suoi riflessi a Viterbo e nella Tuscia. Le. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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