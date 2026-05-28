Festa della Repubblica | la grande celebrazione in piazza con il campione e la mostra in Comune

In piazza si è svolta una cerimonia per celebrare la Festa della Repubblica, con l’arrivo di un campione e interventi pubblici. Dopo l’evento, è stata inaugurata una mostra di cimeli storici nel municipio, dedicata agli 80 anni della Repubblica. La manifestazione ha coinvolto cittadini e autorità, con momenti di commemorazione e esposizione di oggetti simbolici legati alla storia nazionale. La celebrazione si è conclusa con il tradizionale momento di partecipazione collettiva.

Una grande cerimonia in piazza con l’arrivo del campione e poi una mostra di cimeli in municipio per onorare storici per ricordare gli 80 anni della nostra Repubblica. É pronto il programma delle celebrazioni per il 2 giugno a Monza: scenario dell’evento sarà la centralissima piazza Trento e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l’ingresso è gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali. #roma #appiaantica #archeoappia x.com

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