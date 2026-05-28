Violenza sessuale sulla nipote 12enne | 68enne arrestato dalla Polizia

Un uomo di 68 anni, cittadino ivoriano, è stato arrestato a Parma. Era stato condannato in via definitiva per diversi episodi di violenza sessuale commessi nei confronti della nipote, all'epoca dei fatti 12enne. La polizia ha eseguito l’arresto in applicazione della condanna definitiva.

È stato arrestato a Parma un cittadino ivoriano di 68 anni condannato in via definitiva per plurimi episodi di violenza sessuale nei confronti della nipote, che all’epoca dei fatti aveva appena 12 anni.Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato nella giornata del 23 maggio. Gli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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