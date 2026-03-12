Violenza sessuale e rapina in metro arrestato ivoriano

Un cittadino ivoriano di 23 anni è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di aver commesso una violenza sessuale su minori e di aver perpetrato una rapina in una stazione della metropolitana. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo un intervento sul luogo, dove sono stati raccolti elementi utili alle indagini.

ROMA – Già arrestato nella metro Piramide per aver rapinato un passeggero, è stato subito rilasciato a causa della mancata convalida del fermo. Poche ore prima, sempre giovedì scorso, sulla banchina della metro Cavour aveva molestato una studentessa minorenne palpeggiandola. A incastrarlo sono stati maglia e calzoncini della Lazio che indossava al momento. L'uomo, un cittadino ivoriano di 23 anni, si trova ora in carcere con l'accusa di violenza sessuale su minori. Il giovedì criminale del giovane era cominciato alla fermata della linea B nel Rione Monti. Dopo aver molestato una minorenne, la giovane è riuscita a scappare e a chiedere aiuto agli addetti alla vigilanza, che hanno poi contattato il padre della vittima.