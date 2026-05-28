Il processo si è concluso con l’assoluzione di un uomo di 49 anni, accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della moglie. La vicenda ha coinvolto la famiglia per quattro anni, prima di arrivare alla sentenza definitiva. La decisione è stata emessa dal Tribunale di Busto Arsizio.

rCAIRATE Per quattro anni quella vicenda familiare ha pesato sulla vita di un 49enne di Cairate. Ora al termine del processo davanti al Tribunale di Busto Arsizio, è arrivata la sentenza: assolto dalle accuse di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della moglie. Il collegio composto dai giudici Fazio, Ceffa e Graziano ha stabilito l’assoluzione dell’uomo per due dei capi d’imputazione "perché il fatto non sussiste", dichiarando inoltre improcedibile un’altra contestazione. L’imputato, difeso dall’avvocato Riccardo Stucchi, ha lasciato il tribunale da uomo libero dopo una vicenda giudiziaria iniziata nel 2022. La Procura aveva chiesto una condanna severa: sei anni e nove mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenza sessuale sulla moglie. Marito assolto

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