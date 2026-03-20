Violenza sessuale Giovane assolto

Un giovane di 26 anni è stato assolto da tutte le accuse di violenza sessuale, minacce e lesioni rivolte alla sua ex fidanzata. L’imputato, assistito dal suo avvocato, ha visto respinte le accuse perché il fatto non sussiste. La decisione della corte ha chiarito l’assenza di elementi sufficienti per confermare le accuse.

L’accusa era di violenza sessuale, minacce e lesioni nei confronti della sua ex fidanzata. L’imputato, un 26enne, assistito dall’avvocato Pelillo, è stato assolto da tutti i reati perché il fatto non sussiste. La stessa procura (pm Esposito) aveva invocato l’assoluzione per la violenza sessuale e le minacce, e la condanna a 8 mesi per le lesioni. Sentenza pronunciata dal collegio presieduto dal giudice Garufi. La vicenda era iniziata come una storia d’amore, lui e lei (di un anno più giovane) bergamaschi, relazione poi degenerata in una storia con turbolenta finita a metà del 2021. All’inizio la storia partita come un colpo di fiamma, e tutto andava bene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenza sessuale. Giovane assolto Articoli correlati Accusato di violenza sessuale, assoltoCartoceto, 11 febbraio 2026 – Assolto con formula piena da tutte le accuse di violenza sessuale, lesioni e violazione del divieto di avvicinamento:... Leggi anche: Accusato di violenza sessuale su una paziente, medico assolto Accuse di violenza sessuale nel bosco, assolto un uomo del Tarvisiano Una raccolta di contenuti su Violenza sessuale Temi più discussi: A processo per violenza sessuale su minore: medico assolto con formula piena; Accusa di violenza sessuale, assolto l’ex fidanzatino. Lei esce dall’aula in lacrime; Assolto professionista accusato di molestie da una ragazza; Educatore a processo: foto e video pedopornografici e sesso con una minore. Accusa di violenza sessuale, assolto l’ex fidanzatino. Lei esce dall’aula in lacrimeI fatti contestati sono del 2021. Il pm aveva chiesto 8 mesi, solo per le lesioni. La ragazza: «Ero la sua bambola» ... bergamo.corriere.it Violenza condivisa in famiglia: cinque anni ai suoceri di una giovane egizianaCinque anni di condanna per ciascuno degli imputati: una coppia di suoceri finita a processo per aver maltrattato una ... cremonaoggi.it Madre costringe figli ad accusare il padre di violenza sessuale: maxi risarcimento di 400mila euro dopo anni di carcere Leggi qui - https://www.ilriformista.it/madre-costringe-figli-ad-accusare-il-padre-di-violenza-sessuale-maxi-risarcimento-di-400mila-euro-do - facebook.com facebook Senza consenso è violenza La violenza sessuale si definisce sulla base dell'assenza di un consenso libero, volontario, consapevole, non in base a quanto una donna ha urlato, a quanta forza fisica ha opposto, a quanta violenza è rimasta visibile sul suo corp x.com