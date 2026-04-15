Allunga le mani su una minorenne e finisce a processo per violenza sessuale In aula patteggia | 1 anni e 4 mesi al molestatore

Un uomo coinvolto in un episodio di violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione dopo aver scelto il patteggiamento in tribunale. La vicenda si è svolta a Falconara, dove inizialmente si pensava fosse un semplice giro in auto tra amici. Tuttavia, l’intera vicenda si è conclusa con l’intervento dei carabinieri, una lite in strada e l’accusa di violenza.

FALCONARA – Doveva essere un giro in auto tra persone di fiducia. È finito con i carabinieri in via Marconi, una lite in strada e un’accusa di violenza sessuale aggravata. Ieri il punto finale: un anno e quattro mesi patteggiati davanti al gup Alberto Pallucchini. Il fatto risale a settembre del.🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Violenza sessuale su minorenne: 86enne finisce in carcere Violenza sessuale di gruppo su una minorenne: chieste condanne fino a 4 anniTre maggiorenni e un minorenne avrebbero fatto bere una giovane di 17 anni per poi approfittare del suo stato di vulnerabilità e compiere abusi...