Violenza di genere al Questore Caruso il riconoscimento di Ambasciatore di Telefono Rosa

Notizia in breve

Il Questore di Frosinone ha ricevuto il riconoscimento di Ambasciatore di “Telefono Rosa” nell’ambito della campagna della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”. Questa mattina si è tenuto un incontro presso la sala conferenze della Questura, dedicato alla sensibilizzazione sul tema. L’evento si inserisce in un progetto permanente di contrasto alla violenza contro le donne.