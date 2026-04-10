Festa della polizia di Stato il questore di Torino | Truffe agli anziani e violenza di genere i reati più odiosi non esitate a denunciarli

Durante le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato a Torino, il questore ha evidenziato le principali problematiche che interessano la città, tra cui le truffe rivolte agli anziani, i casi di violenza di genere e l’uso di sostanze stupefacenti. Ha invitato le persone a non esitare a segnalare questi reati, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare tali fenomeni.

Truffe agli anziani, violenza di genere e droga tra le principali criticità sul territorio torinese. È da qui che è partito l’intervento del questore di Torino, Massimo Gambino, in occasione del 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato, celebrato oggi, venerdì 10 aprile 2026. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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