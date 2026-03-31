L'incontro ha coinvolto oltre centocinquanta alunni dell’Istituto tecnico "Camillo Morigia" come parte dell'iniziativa 'Progetto rispetto in tour' Centocinquanta studenti dell’Istituto tecnico "Camillo Morigia" di Ravenna sono stati coinvolti in un confronto aperto sul rispetto, la parità di genere e la prevenzione della violenza. Questi sono stati i temi affrontati questa mattina alla scuola superiore ravennate durante la tappa in città del ‘Progetto rispetto in tour’. La mattinata è proseguita con la proiezione del docufilm “Io sono Giulia”, diretto dal giornalista Luca Pagliari. Al cuore del film la storia di una... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Il questore a scuola per un confronto con gli studenti sui temi della parità e della violenza di genere

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